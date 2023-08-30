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Смертельна стрілянина у Дніпрі: яке максимальне покарання загрожує поліцейському

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Смертельна стрілянина у Дніпрі: яке максимальне покарання загрожує поліцейському

Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка / Фото: Офіс генерального прокурора

Поліцейському висунуто звинувачення за двома статтями.

Патрульному полійцеському, який 29 серпня у Дніпрі застрелив чоловіка, максимум загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це розповів Савенко Олександр, заступник керівника обласної прокуратури Дніпропетровської області, під час брифінгу у середу, 30 серпня.

"У випадку, якщо буде доведена вина та встановлену винну особу, доведеної судом, то термін призначає суд у межах статті санкцій. Може максимально загрожувати до 15 років", - відповів він на запитання журналістів.

За даними ДБР, розпочато кримінальне провадження за двома статтями: ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України (умисне вбивство та перевищення службових повноважень).

Нагадаємо, як повідомила ТСН.ua колишня дружина Наталія Сілогава, а авто у момент трагедії разом із ним була коханка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стрілянина в Дніпрі. Патрульного за смертельний постріл затримали! Що ж сталося?

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Дата публікації
Перегляди
827
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