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Зірка "Гри престолів" Софі Тернер радикально змінила колір волосся

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер радикально змінила колір волосся

Associated Press

Знаменитість здивувала зміною зачіски.

Зірка "Гри престолів", акторка Софі Тернер здивувала фанатів кардинальною зміною образу.

У своєму Instagram голлівудська акторка запостила сторіс, де сфотографувала себе в дзеркалі. Струнка Софі у чорній футболці, закривши телефоном обличчя, показала свої скуйовджені руді пасма. Свого часу, під час знімань "Гри престолів", вогняний колір волосся приніс зірці неймовірну популярність. Потім акторка вирішила змінити стиль, і обрала блонд.

Новий образ зірки спершу помітили папараці на футбольному матчі в Атланті, де Софі проводила час разом зі своїм чоловіком - учасником гурту Jonas Brothers, співаком Джо Джонасом. Однак акторка вирішила випередити фоторепортерів, і першою запостила свою світлину з новим відтінком волосся у фотоблогу.

© instagram.com/sophiet
instagram.com/sophiet

Варто додати, що акторка часто любить з'являтися в неочікуваних образах. Так під час походу до ресторану разом зі своїм чоловіком, зірку "Гри престолів" репортери підловили у самій лише майці на голі груди.