Зірка "Гри престолів" Софі Тернер радикально змінила колір волосся

Знаменитість здивувала зміною зачіски.

Зірка "Гри престолів", акторка Софі Тернер здивувала фанатів кардинальною зміною образу.

У своєму Instagram голлівудська акторка запостила сторіс, де сфотографувала себе в дзеркалі. Струнка Софі у чорній футболці, закривши телефоном обличчя, показала свої скуйовджені руді пасма. Свого часу, під час знімань "Гри престолів", вогняний колір волосся приніс зірці неймовірну популярність. Потім акторка вирішила змінити стиль, і обрала блонд.

Новий образ зірки спершу помітили папараці на футбольному матчі в Атланті, де Софі проводила час разом зі своїм чоловіком - учасником гурту Jonas Brothers, співаком Джо Джонасом. Однак акторка вирішила випередити фоторепортерів, і першою запостила свою світлину з новим відтінком волосся у фотоблогу.

instagram.com/sophiet

Варто додати, що акторка часто любить з'являтися в неочікуваних образах. Так під час походу до ресторану разом зі своїм чоловіком, зірку "Гри престолів" репортери підловили у самій лише майці на голі груди.

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