Радісну звістку артистка повідомила особисто.

Ізраїльська акторка, зірка стрічки "Диво-жінка" Галь Гадот втретє стала мамою.

Про поповнення у родині новоспечена мама повідомила особисто на сторінці в Instagram. На знімку, який Гадот запостила у фотоблог, вона зображена усміхненою разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Яроном Версано та їхніми вже трьома дітьми.

"Моя мила родина. Я не можу бути більш вдячною та щасливою (і втомленою), ми всі так раді вітати Даніелу в нашій родині. Я надсилаю всім вам любов і здоров'я", - підписала фото Гадот.

instagram.com/gal_gadot

Зауважимо, Галь Гадот та її 45-річний чоловік одружені 12 років. Окрім новонародженої Даніели, вони мають також двох дочок – 9-річну Альму та чотирирічну Маю.

Нагадаємо, якось Галь Гадот в образі "Диво-жінки" відвідала дитячу лікарню. Акторка підтримала дітей, які перебували на лікуванні.

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