Через завищені ціни на пальне: в Україні почали перевірки АЗС

Через завищені ціни на пальне: в Україні почали перевірки АЗС

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій.

Відомство почало отримувати скарги від споживачів щодо завищених цін на АЗС.

Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.

"За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо. За дорученням прем’єр-міністра України Головними управліннями Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб’єктів господарювання, що працюють на роздрібному ринку пального", - йдеться у повідомленні.

Так, у Чернівецькій області розпочаті перевірки п'яти АЗС ТОВ "ПП-ОЙЛ", де дизельне паливо реалізовувалось по 70 гривень за літр.

За підсумками перевірки станом на 22 травня реалізація пального на АЗС не здійснюється.

Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.

Нагадаємо, в Україні призупинили державне регулювання цін на пальне: скільки можуть коштувати дизель та бензин.

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