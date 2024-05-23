Чи буде долар у червні по 40 гривень: економіст зробив прогноз

У червні в Україні курс долара перебуватиме у межах 39,50 - 40,00 грн за долар. До наступного місяця нацвалюта може трішки девальвувати.

Про це розповів економіст Данило Монін у коментарі "24 каналу".

За його словами, Нацбанк змінив свою політику курсоутворення. Йдеться про те, що з порівняно стабільної гривні регулятор перейшов в режим плавної керованої девальвації нацвалюти. Втім, каже експерт, ситуація з курсом у травні є досить стабільною.

"Загальний тренд - це невелика девальвація", - наголосив економіст.

Наразі Міністерство фінансів має запаси для фінансування бюджету до кінця літа, а з американською допомогою у вигляді безвідсоткових кредитів на суму 7,8 мільярда доларів – до кінця року.

"Поки що не відомо, коли прийде перший транш фінансової допомоги зі США, адже більше обговорюється зараз військовий компонент. У будь-якому разі макрофінансова підтримка США - це повна підконтрольність курсу бажанням Нацбанку і відсутність ризиків великої девальвації гривні у 2024 році", - каже Данило Монін.

Як повідомлялося, на минулому тижні курс долара спершу нібито впевнено пішов угору, потім тренд змінився на протилежний. Що робити з гривнями, доларами та євро - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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