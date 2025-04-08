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ТСН у соціальних мережах

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Чи здорожчають яйця перед Великоднем — відповідь економіста

Економічних підстав для суттєвого здорожчання яєць перед Великоднем наразі немає.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Яйця

Яйця / © pixabay.com

Перед Великоднем українцям не варто хвилюватися щодо наявності яєць — дефіциту не буде.

Про це заявив доктор сільськогосподарських наук, директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук Олег Катеринич в етері КИЇВ24.

«Щодо цін, то економічних підстав для суттєвого подорожчання наразі теж немає», — зазначив він.

За словами експерта, усі негативні фактори, які впливали на вартість яєць від початку року, вже проявили себе. Йдеться, зокрема, про здорожчання кормів та електроенергії.

Зараз ціни перебувають на піковому рівні цього півріччя і найближчим часом суттєвого зростання не прогнозується.

«Можливе невелике підвищення на 1–2% у передвеликодній тиждень, однак не йдеться про різкий стрибок цін», — зазначає фахівець.

Раніше ТСН.ua писав, як правильно зберігати яйця у холодильнику.

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