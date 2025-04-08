Яйця / © pixabay.com

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Перед Великоднем українцям не варто хвилюватися щодо наявності яєць — дефіциту не буде.

Про це заявив доктор сільськогосподарських наук, директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук Олег Катеринич в етері КИЇВ24.

«Щодо цін, то економічних підстав для суттєвого подорожчання наразі теж немає», — зазначив він.

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За словами експерта, усі негативні фактори, які впливали на вартість яєць від початку року, вже проявили себе. Йдеться, зокрема, про здорожчання кормів та електроенергії.

Зараз ціни перебувають на піковому рівні цього півріччя і найближчим часом суттєвого зростання не прогнозується.

«Можливе невелике підвищення на 1–2% у передвеликодній тиждень, однак не йдеться про різкий стрибок цін», — зазначає фахівець.

Раніше ТСН.ua писав, як правильно зберігати яйця у холодильнику.