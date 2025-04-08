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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Подорожают ли яйца перед Пасхой — ответ экономиста

Экономических оснований для существенного подорожания яиц перед Пасхой сейчас нет.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Яйца

Яйца / © pixabay.com

Перед Пасхой украинцам не стоит беспокоиться о наличии яиц — дефицита не будет.

Об этом заявил доктор сельскохозяйственных наук, директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич в эфире КИЕВ24.

«Что касается цен, то экономических оснований для существенного подорожания пока тоже нет», — отметил он.

По словам эксперта, все негативные факторы, влиявшие на стоимость яиц с начала года, уже проявили себя. Речь идет, в частности, о подорожании кормов и электроэнергии.

В настоящее время цены находятся на пиковом уровне этого полугодия и в ближайшее время существенного роста не прогнозируется.

«Возможно небольшое повышение на 1–2% в предпасхальную неделю, однако речь не идет о резком скачке цен», — отмечает специалист.

Ранее ТСН.ua писал, как правильно хранить яйца в холодильнике.

Дата публикации
Количество просмотров
116
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