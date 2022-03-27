Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

До України їде дизельне паливо з Америки — Міненергетики

Дата публікації
Перегляди
1237
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До України їде дизельне паливо з Америки — Міненергетики

Associated Press

Крім того, запаси дизеля, необхідні Україні, є і в Німеччині та Польщі.

До України зі США прибуде дизельне паливо.

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".

"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", — зазначила Зеркаль.

Заступниця міністра також звернула увагу на те, що від початку посівної в Україні кілька великих нафтопереробних заводів у Східній Європі закрилися нібито на ремонти.

Читайте також:

Наступна публікація