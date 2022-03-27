В Украину едет дизельное топливо из Америки — Минэнергетики

Кроме того, запасы дизеля, необходимые Украине, есть и в Германии и Польше.

В Украину из США прибудет дизельное топливо.

Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ".

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"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", — отметила Зеркаль.

Замминистра также обратила внимание на то, что с начала посевной в Украине несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Европе якобы закрылись на ремонты.

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