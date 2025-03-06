Долар впав до тримісячного мінімуму через тарифні війни Трампа

Долар США перебуває на найнижчому рівні за три попередні місяці через побоювання щодо загострення торговельної війни, що розпочав президент США Дональд Трамп проти Канади, Китаю та інших країн.

Про це пише Reuters.

Під час виступу перед Конгресом він заявив про те, що будуть запроваджені нові "дзеркальні" мита та інші заходи для вирівнювання торговельного балансу країни.

Після цих заяв курс долара різко просів: індекс долара щодо кошика основних валют знизився до 105,46 пункту, що стало найслабшим показником від 6 грудня.

Інвестори побоюються, що зростання тарифів підірве перспективи економіки США, яка вже демонструє ознаки уповільнення.

"Хоча мита теоретично мають сприяти зміцненню долара, інвестори більше турбуються про довгостроковий ризик стагфляції та можливе погіршення темпів економічного зростання", - пишуть журналісти.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет попередив, що Сполучені Штати готові розпочати війну з Китаєм.

Погроза Гегсета прозвучала після того, як у вівторок ввечері Китай заявив, що готовий дати відсіч, якщо США матимуть намір розв'язати торгову або тарифну війну — незабаром після того, як первісний 10-відсотковий тариф Трампа на китайський імпорт було подвоєно до 20%.

"Якщо США хочуть війни, чи то тарифна війна, чи то торгівельна війна, чи то будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця", — заявив представник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Китай швидко відреагував на нові мита, оголосивши про підвищення імпортних мит на низку американських сільськогосподарських і харчових продуктів на 10-15%.

Крім того, щодо 25 американських компаній було запроваджено експортні та інвестиційні обмеження з міркувань національної безпеки.