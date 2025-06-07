Яким буде курс долара в Україні наступного тижня: банкір дав прогноз

Курс валют. / © УНІАН

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Наступного тижня (9-15 червня) на валютному ринку України навряд чи можливі якісь системні зміни. Наразі діє режим "керованої гнучкості",

По це повідомив банкір Тарас Лєсовий, в коментарі “РБК-Україна”.

“Поточні (щоденні) курсові коливання можуть відбуватися, як вгору, так і вниз, а різниця між курсами буде на рівні статистичної похибки", - сказав він.

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Основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть:

на міжбанку - 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро;

на готівковому ринку - 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/долар.

За словами банкіра, середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн. Тим часом середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, посеред червня ситуація на валютному ринку відповідатиме поточним трендам: без ухилів в бік суттєвих курсових змін. Мінливість курсів - передбачувана, однак такі зміни будуть мінімальними", - констатував Лєсовий.

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За його словами, НБУ, як і в попередні кілька тижнів, може застосувати механізм валютних інтервенцій, щоб збалансувати попит і пропозицію, при цьому вони не перевищать 800 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Тарас Лєсовий повідомляв про те, що буде з курсом долара і євро в червні. З його слів, ситуація на валютному ринку буде позбавлена неприємних сюрпризів. Однак, курсові зміни можуть бути більш динамічними, ніж це було у травні.

Дата публікації 20:36, 23.05.25 Кількість переглядів 544 Валютні гойдалки: купувати долари чи євро?