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JYSK закриває усі свої магазини в Росії

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JYSK закриває усі свої магазини в Росії

Фото: JYSK Ukraine

Ще одна меблева компанія пішла із держави-агресорки.

Данська мережа JYSK повідомила про закриття усіх своїх магазинів у Росії. 

Про це йдеться у повідомленні компанії. 

JYSK зазначає, у РФ закриваються усі магазини та призупиняються продажі, зокрема і онлайн. 

Данська компанія зазначила, що магазини закриваються тимчасово до подальших повідомлень про ймовірне відновлення роботи. Також сайт JYSK перестав приймати нові замовлення. 

Нагадаємо, все більше відомих брендів заявляють про вихід із Росії після нападу на Україну. 

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