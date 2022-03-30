JYSK закриває усі свої магазини в Росії

Ще одна меблева компанія пішла із держави-агресорки.
Данська мережа JYSK повідомила про закриття усіх своїх магазинів у Росії.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
JYSK зазначає, у РФ закриваються усі магазини та призупиняються продажі, зокрема і онлайн.
Данська компанія зазначила, що магазини закриваються тимчасово до подальших повідомлень про ймовірне відновлення роботи. Також сайт JYSK перестав приймати нові замовлення.
Нагадаємо, все більше відомих брендів заявляють про вихід із Росії після нападу на Україну.
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