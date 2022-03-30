JYSK закрывает все свои магазины в России

JYSK закрывает все свои магазины в России

Еще одна мебельная компания ушла из государства-агрессора.

Датская сеть JYSK сообщила о закрытии всех своих магазинов в России.

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Об этом говорится в сообщении компании.

JYSK отмечает, что в РФ закрываются все магазины и приостанавливаются продажи, в том числе и онлайн.

Датская компания отметила, что магазины закрываются временно до последующих сообщений о возможном возобновлении работы. Также сайт JYSK перестал принимать новые заказы.

Напомним, все больше известных брендов заявляют о выходе из России после нападения на Украину.

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