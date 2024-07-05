Кабмін вимагає звіту щодо фортифікацій, на які виділили 38 млрд грн

Прем’єр-міністр закликав "максимально швидко та якісно" використовувати ці кошти,

На засіданні Кабінету міністрів очільник уряду Денис Шмигаль звернувся до Міністерства оборони з дорученням негайно надати інформацію про фінансування будівництва фортифікацій.

Про це стало відомо з оприлюдненого виступу прем'єр-міністра на засіданні уряду.

"Міністерству оборони доручаю невідкладно проінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком", - сказав Шмигаль.

За його словами, від початку року в Україні виділили 38 млрд гривень на фортифікації.

Прем’єр-міністр закликав "максимально швидко та якісно" використовувати ці кошти, оскільки від цього залежать життя захисників та обороноздатність України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд додатково виділив 5,6 млрд грн на зведення надійних фортифікаційних споруд у п’яти областях України.

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