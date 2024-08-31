Китайські банки масово припинили операції з Росією — Reuters

Китай є найбільшим торговим партнером Росії, на нього припадає третина російської торгівлі минулого року.

Державні банки Китаю масово припинили операції з Росією, а платежі на мільярди юанів блокуються на рахунках. Проблеми з обробкою платежів посилилися протягом серпня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела в російських урядових та бізнесових колах.

В агентстві відзначили, що китайські банківські установи зайняли дуже сувору позицію щодо своїх транзакцій після того, як у червні Міністерство фінансів США пригрозило запровадити нові санкції проти банків країн, які ведуть бізнес з Росією.

“Наразі всі транскордонні платежі в Китай припинені. Ми знайшли рішення, але це зайняло майже три тижні, що є дуже тривалим періодом часу, обсяги комерційних обмінів різко скоротилися за цей період”, - повідомило джерело в одній з головних російських компаній електронної комерційної платформи, де продається широкий асортимент споживчих товарів, імпортованих з Китаю.

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Щоб продовжувати бізнес із Китаєм російській фірмі доводиться купувати золото, перевозити його в Гонконг, продавати там, а гроші класти на рахунок у місцевому банку.

Інші джерела, на які посилається Reuters, повідомили, що деякі російські фірми почали використовувати посередницькі мережі третіх країн для обробки своїх транзакцій і, таким чином, обходити перевірки, які здійснюються китайськими банками, але комісія посередників з нуля зросла до 6%.

Китай є найбільшим торговим партнером Росії, на нього припадає третина російської торгівлі минулого року та постачає життєво важливе промислове обладнання, а також споживчі товари, які допомагають Росії впоратися із західними санкціями. Китай також є вигідним ринком для багатьох товарів російського експорту від нафти та газу до сільськогосподарської продукції.

Однак транзакції з Китаєм не викликають серйозного занепокоєння у вищого російського керівництва, оскільки платежі в пріоритетних сферах все ще проходять гладко, і є політична воля з обох сторін, повідомило Reuters джерело в банку. Двосторонні домовленості для великих компаній та китайського експорту життєво важливих технологій все ще працюють добре, тоді як менші компанії, що торгують споживчими товарами, відчувають проблеми, повідомили джерела.

Інше джерело, близьке до російського уряду, повідомило Reuters, що російські експортери не відчувають труднощів з отриманням платежів за імпортовані Китаєм товари, такі як нафта чи зерно.

Згідно з офіційною китайською статистикою, імпорт Росії з Китаю в січні-липні 2024 року впав більш ніж на 1 відсоток (до 62 мільярдів доларів) через проблеми з оплатою.

Нагадаємо, раніше влада Китаю оголосила, що на тлі критики від США та союзників через допомогу Пекіна РФ, будуть посилені правила експорту безпілотників, призначених для військового використання.

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