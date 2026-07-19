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Курс валют на неділю, 19 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 19 липня. Перед вихідними долар втратив аж 13 коп. Євро додало у ціні 10 коп. Вартість злотого зросла на 1 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,61 грн
Курс євро
1 євро — 51,16 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 20 липня. Після вихідних американський долар зросте на 5 коп.
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