Гороскоп від астрологині / © Credits

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А ось королевами стають далеко не всі, і дуже часто така можливість пов’язана не лише з наявністю — чи відсутністю — особистісних рис, а й із часом народження.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок знаків зодіаку, про яких кажуть, що вони — справжні королеви.

Лев

Жінки-Леви в рейтингу зодіакальних королев посідають почесне перше місце: достатньо поглянути на них, щоб зрозуміти: їхня гідність свідчить про благородне походження, навіть якщо вони народилися у простій родині — на це вказують їхні аристократичні манери, владний погляд і постава.

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Стрілець

Жінка-Стрілець — впевнена й незалежна, і не народився ще чоловік, який зміг би підкорити її, якщо, звісно, вона сама цього не захоче. Всі рішення вона ухвалюватиме сама і зможе наполягти на них, навіть якщо люди навколо цьому опиратимуться — втім, вони нікому не радять цього робити.

Телець

Жінки-Тельці — спокійні та врівноважені, і саме цим вони доводять усім навколо своє благородне походження. Вони зберігають королівську гідність у будь-якій — навіть дуже складній — життєвій ситуації, не влаштовуючи скандалів, а якщо вже втрачають самовладання, то королівство їм буде замало.

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