Курс валют на 4 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 4 листопада встановив офіційний курс долара на рівні 41,28 грн. Він здорожчав на 7 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здорожчав одразу на 12 копійок і коштує 44,96 грн, Офіційний курс польського злотого становить 10,32 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,35 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн

"Ощадбанк" - 41,15-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,30-44,30 грн

"Ощадбанк" - 44,50-45,50 грн

"ПУМБ" – 44,70-45,30 грн

"Укрсиббанк" – 44,45-45,35 грн

"Укрексімбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,25-10,40 грн

"Ощадбанк" - 9,85-10,55 грн

"Укрексімбанк" - 10,15-10,45 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Чому прогнозована девальвація гривні поки відкладається, чого очікувати від курсів як долара, так і євро на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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