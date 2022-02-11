Ляшко: Гідна зарплата медикам – уже реальність

Українським медикам нараховано базову заробітну плату за січень у розмірі не менше 20 000 гривень для лікарів та 13 500 гривень для медичних сестер.

Більша частина медичних працівників вже отримала виплати нових заробітних плат за січень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу на Конгресі місцевих рад.

"Я з впевненістю можу сказати, що гідна зарплата медикам уже реальність", - зазначив він.

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За словами Ляшка, у 2022 році фінансування системи охорони здоров'я було збільшено до 232,8 млрд гривень. Це дозволило виконати указ президента № 261 та підвищити базові зарплати медпрацівникам до 20 тис. грн для лікарів і 13,5 тис. грн для середнього медперсоналу.



Більша частина медичних працівників вже отримала і виплати за цими нарахуваннями.



Зокрема, заробітну плату за січень на зазначеному рівні вже отримали:

медичні працівники закладів охорони здоров’я, які фінансуються за кошторисним принципом з державного бюджету. Це клінічні бази інститутів, центри контролю та профілактики хвороб а також лікарні, які знаходяться в підпорядкуванні Національної академії медичних наук, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства молоді та спорту, Міністерства оборони України

працівники екстреної медичної допомоги та працівники первинної медичної допомоги

Окрім цього, за його словами, розпочались виплати і в лікарнях, які надають спеціалізовану медичну допомогу за Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

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Міністр зазначив, що ці виплати змістилися на кілька днів через складну технічну процедуру підписання контрактів Національною службою здоров’я з урахуванням усіх зауважень, які до цього надавались Рахунковою палатою України.

"Цього року ми намагались вирішити це питання преконтрактами, зробили все набагато швидше, ніж минулого року, але вимушений визнати, що термін підписання контрактів, який завершився тільки на початку лютого, це не той технічний процес, який нас влаштовує", - наголосив Ляшко.

Наразі, за даними МОЗ, які навів міністр, вже сформовано 2563 договори, що становить 100% для всіх закладів спеціалізованої медичної допомоги, які її надають з 1 січня цього року.

З них 2410 (94%) підписано з двох сторін. 129 договорів перебувають на підписі керівників лікарень, їх підписання очікується сьогодні.

Ще 24 медзаклади доопрацьовують контракти у зв’язку із завершенням договорів з підрядниками.

Як зауважив Ляшко, стан підписання контрактів у цих лікарень перебуває на його персональному контролі та на контролі голови Національної служби здоров’я України.

Нагадаємо:

МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки медичних установ України, які мають можливість підняти зарплату медикам, але заявляють про начебто свою неспроможність або переводять своїх працівників на пів ставки, сплачуючи "мінімалку". Інспекції перевірять кожен такий заклад, а у разі виявлення порушення, керівника медзакладу очікує покарання.

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