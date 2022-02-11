Ляшко: Достойная зарплата медикам – уже реальность

Украинским медикам начислена базовая заработная плата за январь в размере не менее 20 000 гривен для врачей и 13 500 гривен для медицинских сестер.

Большая часть медицинских работников уже получила выплаты новых заработных плат за январь.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на Конгрессе местных советов.

"Я с уверенностью могу сказать, что достойная зарплата медикам - уже реальность", – отметил он.

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По словам Ляшко, в 2022 году финансирование системы здравоохранения было увеличено до 232,8 млрд. гривен. Это позволило выполнить указ президента №261 и повысить базовые зарплаты медработникам до 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн для среднего медперсонала.



Большая часть медицинских работников уже получила и выплаты по этим начислениям.



В частности, заработную плату за январь на указанном уровне уже получили:

медицинские работники учреждений здравоохранения, финансируемые по сметному принципу из государственного бюджета. Это клинические базы институтов, центры контроля и профилактики болезней, а также больницы, которые находятся в подчинении Национальной академии медицинских наук, Министерства здравоохранения, Министерства молодежи и спорта, Министерства обороны Украины.

работники экстренной медицинской помощи и работники первичной медицинской помощи

Кроме этого, по его словам, начались выплаты и в больницах, оказывающих специализированную медицинскую помощь по Программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

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Министр отметил, что эти выплаты сместились на несколько дней из-за сложной технической процедуры подписания контрактов Национальной службой здоровья с учетом всех замечаний, которые до этого предоставлялись Счетной палатой Украины.

"В этом году мы пытались решить этот вопрос преконтрактами, сделали все гораздо быстрее, чем в прошлом году, но вынужден признать, что завершившийся только в начале февраля срок подписания контрактов это не тот технический процесс, который нас устраивает", — подчеркнул Ляшко.

По данным Минздрава, которые привел министр, уже сформировано 2563 договора, что составляет 100% для всех учреждений специализированной медицинской помощи, которые ее предоставляют с 1 января этого года.

Из них 2410 (94%) подписаны с двух сторон. 129 договоров находятся на подписи руководителей больниц, их подписание ожидается сегодня.

Еще 24 медучреждения дорабатывают контракты в связи с завершением договоров с подрядчиками.

Как отметил Ляшко, состояние подписания контрактов в этих больницах находится на его персональном контроле и на контроле главы Национальной службы здоровья Украины.

Напомним:

Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки медицинских учреждений Украины , которые имеют возможность поднять зарплату медикам, но заявляют о якобы своей несостоятельности или переводят своих работников на полставки, оплачивая "минималку". Инспекции проверят каждое такое заведение, а в случае обнаружения нарушения руководителя медучреждения ожидает наказание.

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