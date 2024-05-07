Міжнародні резерви України скоротилися – яка причина

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2024 року, за попередніми даними, становили $42,4 млрд. У квітні вони знизилися на 3,1%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Загалом упродовж квітня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Операції Нацбанку на валютному ринку України

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 295,4 млн дол. США та викупив до резервів 30,9 млн дол. США.

"Отже, чистий продаж валюти НБУ в квітні становив 2 264,5 млн дол. США, збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня", - йдеться у повідомленні.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 649,7 млн дол. США. З цієї суми:

1 603,1 млн дол. США – другий транш від Європейського союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility;

46,6 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 884,5 млн дол. США, з яких:

673,7 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським Союзом;

162,3 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

6,5 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП;

42,0 млн дол. США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 92,6 млн дол. США.

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 224,3 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту

Нагадаємо, в НБУ розповіли, що буде з цінами найближчими місяцями – оновлений прогноз інфляції.

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