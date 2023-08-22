Навіщо РФ заблокувала "зернову угоду": експерт вказав на підступний план Кремля

На думку експерта, РФ намагається витіснити Україну і експортувати Чорним морем власне зерно або зерно, вкрадене з окупованих територій.

Росія вийшла із "зернової угоди", щоб знищити українські порти і не дати нашій державі можливості вивозити збіжжя на експорт морем.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає "24 канал".

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"Мета Росії – усунути Україну від зернового коридору. Кремль прагне знищити або пошкодити українську портову інфраструктуру, щоб Україна просто не змогла експортувати зерно морем", – пояснив Мусієнко.

Експерт попереджає, що РФ і надалі створюватиие інші штучні перешкоди для судноплавства в Чорному морі. Наприклад, перевірки цивільних суден російськими військовими. Це суттєво завищуватиме ризики для суден, що намагатимуться працювати в таких умовах, і, відповідно, збільшуватиме вартість їхнього страхування. Як наслідок – Кремль сподівається зробити перевезення українських товарів морем максимально невигідним, а також суттєво знизити їхні обсяги.

Крім того, Москва покладає надії на сепаратні домовленості з Туреччиною, щоб домовитися про експорт зерна – але вже російського.

Нагадаємо, 17 липня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

Після цього окупанти стали атакувати українські чорноморські й дунайські порти ракетами і дронами.

Сьогодні, 22 серпня, у ЗМІ повідомили, що президент Туреччини Ердоган вирішив відвідати Путіна в Росії. За інформацією, яку отримало видання, цей візит "стане найважливішим кроком для продовження угоди про зерновий коридор".

Нібито спочатку російський диктатор планував сам летіти до Анкари, але передумав.