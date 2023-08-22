Зачем РФ заблокировала "зерновое соглашение": эксперт указал на коварный план Кремля

По мнению эксперта, РФ пытается вытеснить Украину и экспортировать Черным морем собственное зерно, или зерно, украденное с оккупированных территорий.

Россия вышла из "зернового соглашения", чтобы уничтожить украинские порты и не дать нашему государству возможности вывозить экспорт морем.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает "24 канал".

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"Цель России – отстранить Украину от зернового коридора. Кремль стремится уничтожить или повредить украинскую портовую инфраструктуру, чтобы Украина просто не смогла экспортировать зерно по морю", – пояснил Мусиенко.

Эксперт предупреждает, что РФ и дальше будет создавать другие искусственные препятствия для судоходства в Черном море. К примеру, проверки гражданских судов российскими военными. Это будет существенно завышать риски для судов, которые будут пытаться работать в таких условиях, и, соответственно, будет увеличивать стоимость их страхования. Как следствие – Кремль надеется сделать перевозку украинских товаров по морю максимально невыгодным, а также существенно снизить их объемы.

Кроме того, Москва надеется на сепаратные договоренности с Турцией, чтобы договориться об экспорте зерна – но уже российского.

Напомним, 17 июля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".

После этого оккупанты стали атаковать украинские черноморские и дунайские порты ракетами и дронами.

Сегодня, 22 августа, в СМИ сообщили, что президент Турции Эрдоган решил посетить Путина в России. По информации, которую получило издание, этот визит "станет важнейшим шагом для продления соглашения о зерновом коридоре".

Якобы сначала российский диктатор планировал сам лететь в Анкару, но передумал.