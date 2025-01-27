Пенсія за інвалідністю 3 групи: скільки платитимуть, чи буде підвищення

Скільки отримує особа з інвалідністю 3 групи 2025 року, від чого залежить розмір виплат

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю у 2025 році визначається низкою чинників, серед яких важливу роль відіграють вік, група інвалідності та тривалість страхового стажу.

Кожна пенсія розраховується індивідуально, враховуючи особисті обставини, зокрема кількість відпрацьованих років і категорію інвалідності, яка була присвоєна людині. Загалом, умови призначення та розміри пенсій по інвалідності визначені статтями 30-35 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування № 1058-IV від 09 липня 2003.

Згідно з законом, пенсії призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому встановлено інвалідність.

Розмір мінімальних виплат для людей з інвалідностю 3 групи залежить від того, чи продовжує людина працювати, а також від часу настання інвалідності.

Розмір пенсії осіб з інвалідністю 3 групи

Яка розраховується пенсія в осіб з інвалідністю 3 групи 2025

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком.

Особи з 3-ю групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років – отримують 50% пенсії за віком. ПФУ розраховує суму, яку отримувала б людина без інвалідності, і ділить її навпіл.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років. Чим більший стаж, тим вищий розмір виплат, в кожному випадку він розраховується індивідуально.

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності 2025 року

Є мінімальний розмір виплат, менше якого платити людям з інвалідністю не будуть . Пенсія осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які не працюють, 2025 року становитиме не менше 2520 гривень на місяць.

Чи може інвалід 3 групи працювати й отримувати пенсію? Так, але в такому разі він отримуватиме менше. Для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які працюють, розмір пенсії встановлений на рівні 2 093 грн.

Чи буде підвищення пенсій у 2025 році

Пенсія, найімовірніше, буде проіндексовано в березні. Конкретні суми підвищення будуть відомі після офіційного оголошення результатів індексації.

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