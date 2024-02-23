Польща хоче запровадити заборону на ще низку українських продуктів: що у списку

Через втрати, які зазнали польські фермери, влаштувавши внаслідок цього блокаду на кордоні, Польща має намір "захистити свій ринок" від ще деяких українських продуктів.

Заяву про це зробив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, фермери з Польщі та інших країн ЄС не зможуть витримати конкуренції.

"Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України, найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття для імпорту сільгосппродукції в ЄС не може бути таким, як зараз", - заявив він.

У польському уряді пропонують запровадити суттєві обмеження на надходження чутливих товарів з України, включно з детальним і навіть обмежувальним контролем на кордоні.

Основною вимогою протесту польських мітингувальників залишається надмірне надходження агропродовольчої продукції з України на польський ринок і падіння рентабельності сільськогосподарського виробництва.

"Наша спільна мета — сильне польське та європейське сільське господарство, здатне убезпечити себе від недобросовісної конкуренції та рішень, що не враховують специфіку сільськогосподарського виробництва", — сказав він.

Блокада на кордоні з Польщею - що відомоє

Станом на ранок 23 лютого на кордоні з Польщею триває блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів на шести КПП. У чергах - на території сусідньої країни стоять понад 2400 вантажівок.

У Єврокомісії тривають пошуки компромісного рішення, яке б узгодило підтримку економіки України, включаючи її агросектор, та захист чутливих секторів європейського ринку.

За словами експерта, блокування і порушення логістики призведуть до погіршення економічного становища і зниження доходів поляків, які задіяні в логістичних ланцюжках або обслуговують транзит.

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