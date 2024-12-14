Різдвяний стіл: скільки доведеться заплатити за традиційні страви

Вартість різдвяного столу 2024 року складе 1365 грн, що на 41% перевищить торішній показник у 970 грн.

В Інституті аграрної економіки науковці порахували вартість різдвяного столу за середніми цінами супермаркетів станом на початок грудня.

За підрахунками, різдвяне меню з традиційних страв, тобто кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники, тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля та овочі,стануть в розрахунку на середньостатистичну родину близько 1365 грн.

За розрахунками науковців, пшенична кутя – 950 г продуктів традиційної рецептури – стане у 175,05 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі.

Найдорожчими інгредієнтами страви цього року стали: мак – 68,5 грн за 200 г, а також волоські чищені горіхи – 44,89 грн та родзинки – 21,73 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 21,30 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 16,90 грн за 100 г і додамо трохи цукру (50 г) за 1,73 грн.

Традиційний узвар готується з сушених яблук, груш і чорносливу. Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 105,36 грн (600 г на 2 літри води).

Найдорожчою стравою цього року буде смажена риба – 306,97 грн. За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 301 грн, а за 200 г борошна – 5,97 грн.

Третьою за вартістю стравою буде борщ пісний з квасолею. За 2,535 кг продуктів (на 2 літри води) треба буде віддати 131,94 грн. Найдорожчою складовою тут є квасоля біла суха (300 г) – 43,53 грн.

Овочева складова становитиме: картопля (362 г) – 12,59 грн, капуста (300 г) – 12,66 грн, цибуля (100 г) – 1,75 грн, морква (400 г) – 12,08 грн, буряк (800 г) – 16,15 грн. Необхідно буде додати по 70-75 г помідорів – 8,31 грн та томатної пасти – 11,82 грн. Ще трохи цукру – 1,73 грн за 50 г, рослинної олії – 6,21 грн за 80 г, за смаком: перець чорний та сіль (1,87 грн), лавровий лист (3,24 грн) або зелень.

Салат "Вінегрет" (1,73 кг продуктів) коштуватиме 67,75 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 21,40 грн за 200 г.

За овочі заплатимо: картопля (600 г) – 20,86 грн, буряк (400 г) – 8,08 грн, морква (378 г) – 11,42 грн, цибуля (100 г) – 1,75 грн. Заправка рослинною олією коштує 3,88 грн за 50 г та сіль за смаком (0,36 грн).

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) стране у 109,88 грн. Найдорожчими тут є печериці (300 г) – 43,88 грн. Вартість овочів становитиме 59,43 грн: 1 кг капусти – 42,20 грн, 189 г моркви – 5,71 грн, 660 г цибулі – 11,52 грн. Сіль і перець за смаком – 0,36 грн та рослинна олія (80 г) – 6,21 грн.

Смажена картопля готується на 100 г рослинної олії (7,76 грн) із 1 кг картоплі (34,77 грн) і 132 г цибулі (2,30 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,36 грн). Всього витрат – 45,19 грн.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста – 75 грн за 500 г і огірки солоні бочкові – 42 грн за 400 г. Також на столі присутні і свіжі овочі – огірки (70 грн) і помідори (64 грн) по 500 г відповідно.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2024 року овочі можуть здорожчати до 15%, а фрукти – до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі – до 20 гривень, а картоплі – до 37 гривень.

Ціни на мʼясо також традиційно перед Новим роком продовжать зростати. Перед святами можливе підвищення роздрібних цін на ці види м’яса до 9%.

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