Рождественский стол: сколько придется заплатить за традиционные блюда

Праздничный стол в этом году обойдется украинцам дороже.

Стоимость рождественского стола в 2024 году составит 1365 грн, что на 41% превысит прошлогодний показатель в 970 грн.

В Институте аграрной экономики ученые посчитали стоимость рождественского стола по средним ценам супермаркетов по состоянию на начало декабря.

По подсчетам, рождественское меню из традиционных блюд, то есть кутья и компот, жареная рыба, винегрет, вареники, тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель и овощи, обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 1365 грн.

По расчетам ученых, пшеничная кутья – 950 г продуктов традиционной рецептуры – станет в 175,05 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе.

Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак – 68,5 грн за 200 г, а также грецкие орехи – 44,89 грн и изюм – 21,73 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи – крупа пшеничная из твердой пшеницы – будет стоить 21,30 грн за 400 г. За мед заплатим еще 16,90 грн. за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,73 грн.

Традиционный компот готовится из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые наборы этих фруктов для компота стоят в супермаркетах 105,36 грн (600 г на 2 литра воды).

Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба – 306,97 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 301 грн, а за 200 г муки – 5,97 грн.

Третьим по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 литра воды) нужно будет отдать 131,94 грн. Самой дорогой составляющей здесь фасоль белая сухая (300 г) – 43,53 грн.

Овощная составляющая: картофель (362 г) – 12,59 грн, капуста (300 г) – 12,66 грн, лук (100 г) – 1,75 грн, морковь (400 г) – 12,08 грн, свекла ( 800 г) – 16,15 грн. Необходимо добавить по 70-75 г помидоров – 8,31 грн и томатной пасты – 11,82 грн. Еще немного сахара – 1,73 грн за 50 г, растительного масла – 6,21 грн за 80 г, по вкусу: черный перец и соль (1,87 грн), лавровый лист (3,24 грн) или зелень.

Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) обойдется в 67,75 грн. Самыми дорогими составляющими будут соленые бочковые огурцы 21,40 грн за 200 г.

За овощи заплатим: картофель (600 г) – 20,86 грн, свекла (400 г) – 8,08 грн, морковь (378 г) – 11,42 грн, лук (100 г) – 1,75 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,88 грн за 50 г и соль по вкусу (0,36 грн.).

Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется в 109,88 грн. Самыми дорогими здесь будут шампиньоны (300 г) – 43,88 грн. Стоимость овощей будет составлять 59,43 грн: 1 кг капусты – 42,20 грн, 189 г моркови – 5,71 грн, 660 г лука – 11,52 грн. Соль и перец по вкусу – 0,36 грн. и растительное масло (80 г) – 6,21 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (7,76 грн) с 1 кг картофеля (34,77 грн) и 132 г лука (2,30 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,36 грн). Всего расходов – 45,19 грн.

Отдельно ставят на стол соление: квашеная капуста – 75 грн. за 500 г и огурцы соленые бочковые – 42 грн. за 400 г. Также на столе присутствуют и свежие овощи – огурцы (70 грн) и помидоры (64 грн) по 500 г соответственно.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, а картофеля – до 37 гривен.

Цены на мясо традиционно перед Новым годом продолжат расти. Перед праздниками возможно повышение цен на эти виды мяса до 9%.

Читайте также: