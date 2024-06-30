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Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – МВФ

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Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – МВФ

Пожежа на Трипільській ТЕС після атаки 11 квітня / Скриншот з відео

Обстрілами енергосистеми росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – МВФ

Внаслідок російських обстрілів енергосистеми було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій.

Про це йдеться у звіті Міжнародного Валютного Фонду.

"Кілька теплових і гідроелектростанцій повністю зруйновано у Київській, Харківській та Запорізькій областях, інші ТЕС і ГЕС також отримали різного ступеня пошкодження. Всього кількість зруйнованих потужностей оцінено в понад 80% для ТЕС і понад 40% для ГЕС", - йдеться в ньому.

Зазначається, що загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

В МВФ наголосили, що енергетичні компанії будуть покривати отримані внаслідок обстрілів збитки власними коштами, а також за допомогою донорської підтримки.

Нагадаємо, за оцінкою Київської школи економіки, збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищують 56 млрд доларів.

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