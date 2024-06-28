Сезон лохини стартував: скільки коштує ягода в Україні

На ринку з'явилися перші партії лохини відкритого ґрунту від українських виробників. В цьому році сезон розпочався в середньому на тиждень раніше, ніж минулого року. Але ціна на лохину є вищою, ніж 2023 року.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 26 червня, пропозиція лохини місцевого виробництва на ринку дуже обмежена. Водночас попит на цю ягоду оцінюється на досить високому рівні.

Аналітики зазначили, що перші партії лохини зараз надходять у продаж за ціною 200-350 грн/кг ($4,92-8,61/кг).

"Більш масово лохина з українських господарств почне надходити у продаж вже на початку липня", – йдеться у повідомленні.

Також експерти додали, що наразі ціна на лохину в Україні вже в середньому на 18% вища, ніж на початку сезону 2023 року.

Виробники пояснюють таку цінову різницю скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період дозрівання цієї ягоди.

Раніше Держстат повідомив, що у травні 2024 року гуртові ціни на промислову продукцію від виробників збільшилися на 14,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В Україні ціни піднялися на 17,0%, а поза її межами — на 4,1%.

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