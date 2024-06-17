Шоколадна криза: в Африці закінчуються какао-боби

Гана, другий за величиною виробник какао у світі, має намір відкласти постачання до 350 000 тонн бобів на наступний сезон через погані врожаї. І це ще більше погіршить стан справ у кондитерській індустрії.

Про це пише Reuters.

Виробники шоколаду в усьому світі підвищують ціни для споживачів після того, як вартість какао зросла удвічі після третього року поганих врожаїв у Гані та Кот-д'Івуарі, на частку яких припадає 60% світового виробництва какао-бобів.

Раніше ринок припускав, що Гана перевезе близько 250 000 тонн какао, що еквівалентно приблизно половині її нинішнього врожаю. Компанія Cocobod, орган регулювання какао в Гані, заявила, що країна сподівається збільшити обсяги виробництва, але не в очікуваних розмірах.

Урожай какао в Гані постраждав від несприятливих погодних умов, хвороб какао-бобів і незаконного видобутку золота, який часто призводить до витіснення какао-ферм.

Фермери дедалі частіше вивозять какао-боби контрабандою до сусідніх країн, щоб продати їх за цінами, що перевищують державну закупівельну ціну, що ще більше знижує той невеликий урожай, який доступний для експорту.

Нагадаємо, у липні 2023 року виробники вже підвищували ціни, бо какао-боби торгувалися на десятирічних максимумах. Тоді ціни на какао підскочили на чверть на тлі масштабних повеней у основних регіонах вирощування. Зокрема, у Кот-д'Івуарі, на частку якого припадає понад 40% світового виробництва какао, були дуже вологі умови, які викликали гниття та хвороби дерев.

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