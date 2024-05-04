США пропонують союзникам виділити Україні $50 млрд - Bloomberg

США ведуть переговори з близькими партнерами з G7, щоб переконати їх спільно виділити Україні допомогу в розмірі до 50 млрд доларів.

Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, витрати на цю допомогу будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від російських активів, які були заморожені. Штати наполягають на укладенні угоди на зустрічі лідерів "Великої сімки" в Італії, яка відбудеться в червні. Щоправда, переговори тривають важко і до угоди можуть пройти місяці.

У матеріалі йдеться про те, що план свідчить про рішучу підтримку України з боку Вашингтона навіть після того, як Конгрес США схвалив допомогу Києву в розмірі 61 мільярда доларів. Цей крок також чинитиме новий тиск на Європейський Союз, щоб той відмовився від своїх заперечень проти використання заморожених російських активів.

Як розповіла міністр фінансів США Джанет Єллен, Вашингтон хоче, щоб США допомагали Україні за допомогою заморожених російських активів, не поодинці.

"В ідеалі ми хотіли б, щоб у цьому брала участь уся "Велика сімка", а не просто щоб Сполучені Штати робили це поодинці", — сказала вона.

Видання пише, що більшість європейських країн виступають проти прямої конфіскації активів РФ і скептично ставляться до пропозицій, які, як вони побоюються, можуть підірвати стабільність євро або піддати їх "відплаті" з боку Росії.

Джерела повідомляють, що зусилля США, по суті, зводяться до пошуку способу надати Україні максимально можливу підтримку швидко, а не в менших обсягах, шляхом більш ефективної мобілізації прибутку, отриманого від заморожених активів Росії.

Нагадаємо, попри наполягання України на повній конфіскації російських активів, посадовці країн "Великої сімки" у приватних розмовах заявляють, що це питання більше не стоїть на порядку денному. Натомість вони вивчають альтернативні шляхи вилучення коштів із заморожених активів.

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад 200 мільярдів євро.

Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості, щоб використати всю суму заморожених російських активів на користь України.

Збитки України, завдані російською агресією, ще на кінець 2023 року Світовий банк оцінював у 500 мільярдів доларів. Водночас сума активів РФ, які Захід заморозив після початку повномасштабного вторгнення до України, становить близько 300 млрд доларів.

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