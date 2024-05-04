США предлагают союзникам выделить Украине $50 млрд — Bloomberg

США ведут переговоры с близкими партнерами по G7, чтобы убедить их совместно выделить Украине помощь в размере до 50 млрд долларов.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, расходы на эту помощь будут возмещены за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Штаты настаивают на заключении соглашения на встрече лидеров "Большой семерки" в Италии, которая состоится в июне. Правда, переговоры продолжаются с трудом и к соглашению могут пройти месяцы.

В материале говорится, что план свидетельствует о решительной поддержке Украины со стороны Вашингтона даже после того, как Конгресс США одобрил помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов. Этот шаг будет оказывать новое давление на Европейский Союз, чтобы тот отказался от своих возражений против использования замороженных российских активов.

Как рассказала министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон хочет, чтобы США помогали Украине с помощью замороженных российских активов, не в одиночку.

"В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся "Большая семерка", а не просто, чтобы Соединенные Штаты делали это в одиночку", — сказала она.

Издание пишет, что большинство европейских стран выступают против прямой конфискации активов РФ и скептически относятся к предложениям, которые, как они опасаются, могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их "возмездию" со стороны России.

Источники сообщают, что усилия США по сути сводятся к поиску способа оказать Украине максимально возможную поддержку быстро, а не в меньших объемах, путем более эффективной мобилизации прибыли, полученной от замороженных активов России.

Напомним, несмотря на настаивание Украины на полной конфискации российских активов, чиновники стран "Большой семерки" в частных разговорах заявляют, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня. В то же время они изучают альтернативные пути изъятия средств из замороженных активов.

ЕС с начала войны в Украине заморозил активы российского Центрального банка более чем на 200 миллиардов евро.

Соединенные Штаты и Европейский Союз сейчас ищут юридические возможности, чтобы использовать всю сумму замороженных российских активов в пользу Украины.

Ущерб Украины, нанесенный российской агрессией, еще на конец 2023 года Всемирный банк оценивал в 500 миллиардов долларов. В то же время, сумма активов РФ, которые Запад заморозил после начала полномасштабного вторжения в Украину, составляет около 300 млрд долларов.

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