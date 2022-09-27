Світові запаси зерна впали до мінімуму через посуху та війну в Україні - Reuters

Через посуху та війну в Україні світові запаси зерна впали до мінімуму за останні десять років.

Світові запаси зерна падають, незважаючи на відновлення експорту з України. Втім, саме на це мали сподівання імпортери, виробники продуктів харчування та тваринники.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що світ рухається до найменших запасів зерна за останні роки через занадто низькі обсяги постачання та низькі врожаї у великих виробників зернових.

Очікується, що Сполучені Штати, провідний у світі виробник кукурудзи, зберуть найменший урожай кукурудзи за останні три роки. До слова, в Аргентині, яка є третім у світі експортером кукурудзи, врожай знизився через посуху.

Крім того, посуха завдала збитків європейським урожаям і загрожує майбутньому посівному сезону в Південній Америці.

Зазначається, до кінця врожайного 2022/23 року світових запасів кукурудзи вистачить лише на 80 днів споживання, що на 28% менше ніж п'ять років тому. За даними Міжнародної ради із зерна, це найнижчий рівень запасів від 2010/11 року.

Нагадаємо, за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, РФ грає зі світом у голодні ігри та намагається перекласти провину на Україну за брак продовольства. Своєю чергою Україна працює над міжнародною операцією під егідою Організації об'єднаних націй з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів українського експорту продуктів.

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