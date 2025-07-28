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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Temu може отримати мільйонний штраф від ЄС - що сталося

Євросоюз звинувачує Temu у створенні ризиків для споживачів і продажу продукції, яка не відповідає стандартам.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Temu

Temu / © estrepublicain.fr

Китайській онлайн-платформі Temu загрожує серйозне фінансове покарання з боку Європейського Союзу — штраф у розмірі до 6% від її світового обороту. Причина — ймовірні порушення Закону ЄС про цифрові послуги, які можуть наражати користувачів на ризик придбання заборонених або небезпечних товарів.

Про це повідомляє BILD.

«Безпека споживачів в інтернеті в ЄС — це не предмет торгів», — наголосила віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен.

Єврокомісія розпочала офіційне розслідування щодо діяльності Temu ще у жовтні 2024 року. Серед питань, які викликали занепокоєння регуляторів, не лише асортимент продукції, але й функціональність сайту. Зокрема, інтерфейс платформи може мати маніпулятивний характер — стимулює імпульсивні покупки та викликає залежність у користувачів.

Попри це, Temu демонструє стрімке зростання на європейському ринку — особливо в Німеччині. Із понад 45 мільйонами користувачів у регіоні платформа отримала статус «дуже великої онлайн-служби» відповідно до класифікації ЄС.

Своє обурення методами Temu висловили й організації із захисту прав споживачів. Вони звинувачують сервіс у введенні покупців в оману — через фальшиві відгуки, неправдиві знижки, неясні умови повернення товарів, а також повідомлення на кшталт «Залишилось лише 2 одиниці», що створюють штучний ажіотаж.

У разі підтвердження порушень Temu може зіткнутися не лише зі штрафними санкціями, а й із посиленням регуляторного тиску та обмеженням діяльності на європейському ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці повідомляють про зникнення коштів із карток після покупок у додатку. Temu підозрюють у надмірному зборі даних, а фахівці радять уникати використання застосунку, аби не стати жертвою шахрайства.

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