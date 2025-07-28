Temu может получить миллионный штраф от ЕС - что произошло

Тему / © estrepublicain.fr

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Китайской онлайн-платформе Temu грозит серьезное финансовое наказание со стороны Европейского Союза — штраф в размере до 6% от ее мирового оборота. Причина — вероятные нарушения Закона ЕС о цифровых услугах, которые могут подвергать пользователей риску приобретения запрещенных или опасных товаров.

Об этом сообщает BILD.

«Безопасность потребителей в интернете в ЕС — это не предмет торгов», — подчеркнула вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

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Еврокомиссия начала официальное расследование деятельности Temu еще в октябре 2024 года. Среди вопросов, которые вызвали беспокойство регуляторов, не только ассортимент продукции, но и функциональность сайта. В частности, интерфейс платформы может иметь манипулятивный характер — стимулирует импульсивные покупки и вызывает зависимость у пользователей.

Несмотря на это, Temu демонстрирует стремительный рост на европейском рынке — особенно в Германии. С более чем 45 миллионами пользователей в регионе платформа получила статус «очень большой онлайн-службы» в соответствии с классификацией ЕС.

Свое возмущение методами Temu выразили и организации по защите прав потребителей. Они обвиняют сервис во введении покупателей в заблуждение — через фальшивые отзывы, ложные скидки, неясные условия возврата товаров, а также сообщения вроде «Осталось только 2 единицы», которые создают искусственный ажиотаж.

В случае подтверждения нарушений Temu может столкнуться не только со штрафными санкциями, но и с усилением регуляторного давления и ограничением деятельности на европейском рынке.

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы сообщают об исчезновении средств с карт после покупок в приложении. Temu подозревают в чрезмерном сборе данных, а специалисты советуют избегать использования приложения, чтобы не стать жертвой мошенничества.