Україна хоче повернути закордонне майно СРСР: що відомо

У Фонді держмайна наголосили, що такі об'єкти можуть стати одним із джерел внутрішнього резерву України для підтримки ЗСУ.

Фонд державного майна спільно з МЗС збирають інформацію про об'єкти радянської спадщини за кордоном, які втратила Україна.

Про це передає преслужба Фонду державного майна.

"ФДМУ і МЗС спільно працюватимуть над поверненням майна, яке після розпаду СРСР було несправедливо й незаконно захоплено Росією", – йдеться в повідомленні.

У Фонді зазначили, що готові до приватизації таких об’єктів, адже вони можуть стати одним із джерел внутрішнього резерву України для підтримки ЗСУ.

Активи СРСР і Україна: що відомо

Нагадаємо, щоу 1994 році Київ і Москва підписали міжурядову угоду про так званий "нульовий варіант". Росія зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку, Україна мала передати РФ свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Проте Верховна Рада так і не ратифікувала цей документ.

Активи РФ

Нагадаємо, за інформацією видання Bloomberg, Білий дім підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд дол. заморожених російських активів для України.

В Офісі президента заявили, що розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів за рахунок конфіскових російських активів.

Своєю чергою МВФ назвав, від кого залежить рішення про конфіскацію російських активів.

Водночас Reuters пише, що наразі немає механізму конфіскації заморожених активів РФ для України.

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