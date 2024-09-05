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Українцям можуть заборонити купувати авто через борги за комуналку

Українцям можуть заборонити купувати авто через борги за комуналку

На боржників за комуналку чекають неприємні нововведення / Фото: ТСН.ua

Основна мета цієї ініціативи — спонукати людей до своєчасного погашення боргів. 

В Україні хочуть запровадити заборону на реєстрацію автомобілів для громадян, які мають заборгованості за комунальними платежами. 

Про це йдеться у законопроекті №9363, який найближчим часом Верховна Рада може розглянути та ухвалити.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що під час реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС здійснюватиметься перевірка через Єдиний реєстр боржників. Якщо в реєстрі виявиться наявність боргів за комунальними платежами, реєстрацію транспортного засобу буде відхилено.

Варто зазначити, що цей захід не забороняє придбання автомобілів за дорученням, однак зареєструвати їх на власне ім'я громадяни з боргами не зможуть.

У документі акцентується увага на тому, що запроваджені обмеження не носитимуть дискримінаційного характеру, а їхня реалізація здійснюватиметься відповідно до принципу рівності прав і можливостей для всіх громадян.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях. 

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