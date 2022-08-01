"Укрпошта" зупинила роботу на окупованих територіях

За словами Смілянського, від 1 серпня, вперше з 24 лютого, "Укрпошта" працює лише на території, підконтрольній Україні.

Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" зупинило роботу своїх відділень на непідконтрольних Україні територіях.

Про це повідомив 1 серпня генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"Від сьогодні, вперше з 24 лютого, "Укрпошта" працює лише на території, підконтрольній Україні. До вчорашнього дня, попри всі перешкоди і завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема на Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали і перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти", – написав він.

За словами Смілянського, робити це далі більше немає можливості.

"Маємо значну загрозу життю працівників і загрозу пограбування з боку "сбора блатных и шайки нищих" бійців російської армії, підкріпленої "кращими" бійцями так званих "лнр/днр". Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем", – додав він.

Гендиректор висловив упевненість у тому, що "Укрпошта" відновить роботу на територіях, які зараз є окупованими. "Ми повернемося, я точно це знаю. Як ми повернулися на Київщину, Чернігівщину та Сумщину. І не просто повернемося, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося в Тростянці", – наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

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