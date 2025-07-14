Уряд затвердив список ключових корисних копалин і родовищ України

Кабмін / © ТСН

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яким визначено оновлені переліки стратегічно значущих мінеральних ресурсів, а також конкретних ділянок надр, які надалі передаватимуться в користування на конкурсних засадах — через аукціони або угоди про розподіл продукції (УРП).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у Telegram.

«Це рішення дозволить ефективно управляти ресурсами надр, залучати інвестиції у видобувну галузь та створювати нові можливості для розвитку економіки України в довгостроковій перспективі», — розповіла міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

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До списку корисних копалин стратегічного значення увійшло 11 позицій, серед яких руди алюмінію, берилію, міді, нікелю, ніобію, стронцію, танталу, титану, урану, цирконію, а також флюорит.

Окремо затверджено перелік мінералів критичного значення, що налічує 28 видів. Він включає не лише стратегічні копалини, а й додаткові ресурси, зокрема руди ванадію, вісмуту, вольфраму, галію, гафнію, індію, літію, миш’яку, олова, свинцю, скандію, сурми, телуру, цезію, цинку, а також калійну сіль та рідкісноземельні елементи.

Також затверджено дві окремі добірки родовищ, які можуть бути виставлені на електронні торги або надані інвесторам за результатами конкурсів.

До першої групи потрапили 60 ділянок надр, що містять поклади титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих і цирконієвих руд, а також флюориту, апатиту та калійної солі — саме ці об’єкти будуть доступні через електронні аукціони.

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Друга група — це 26 родовищ, що передбачають передачу на основі УРП. Вони охоплюють ванадієві, літієві, титанові, уранові руди та поклади калійної солі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за умовами українсько-американської угоди про надра, половина доходів від видобутку копалин потрапляє до інвестфонду, який підтримує економіку України та частково відшкодовує фінансову допомогу США.