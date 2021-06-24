Уряд виділив гроші на компенсацію за житло ветеранам війни

З бюджету виділили понад 300 мільйонів гривень.

Кабінет міністрів розподілив гроші на виплати компенсацій за житло ветеранам війни.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Понад триста мільйонів гривень виділено з державного бюджету на виплати родинам загиблих, які захищали суверенітет і цілісність України. Компенсацію від уряду також отримають і люди з інвалідністю першої та другої групи, яку отримали внаслідок війни.

В уряді підрахували, що сумарно виплати отримають понад 200 осіб. Гроші розподілять між усіма областями. Найбільше отримає Київська – понад 40 мільйонів гривень. Найменше виділять для Луганської області – трохи більше двох мільйонів гривень.

Як повідомлялося, ветерани АТО/ООС отримали понад 260 тисяч гектарів землі. Такі дані оприлюднили в Держгеокадастрі. Цільове призначення паїв – садівництво, ведення сільськогосподарської діяльності та для приватної забудови. Землі виділяються із запасів державного резерву, повідомили у відомстві.

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