В Україні хочуть почати оподатковувати усі посилки із-за кордону – деталі

У Раду внесли законопроєкти про оподаткування всіх посилок з-за кордону.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав до парламенту два законопроєкти про оподаткування імпорту посилок.
Про це він повідомив у Telegram.
Гетманцев пропонує:
- громадяни зможуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;
- товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої вартості.
- Якщо вартість товару перевищує 150 євро, додатково з нього стягуватимуть ввізне мито.
Нардеп стверджує, що законопроєкти пропонують спростити адміністрування ПДВ і прискорити оформлення посилок на митниці.
Для цього пропонується:
- за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару.
Зауважимо, що це може означати автоматичне здорожчання товарів.
Також пропонується запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.
"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", – вважає Гетманцев.
Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться новий податок на авто.
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