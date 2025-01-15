В Україні хочуть почати оподатковувати усі посилки із-за кордону – деталі

У Раду внесли законопроєкти про оподаткування всіх посилок з-за кордону.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав до парламенту два законопроєкти про оподаткування імпорту посилок.

Про це він повідомив у Telegram.

Гетманцев пропонує:

громадяни зможуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої вартості .

. Якщо вартість товару перевищує 150 євро, додатково з нього стягуватимуть ввізне мито.

Нардеп стверджує, що законопроєкти пропонують спростити адміністрування ПДВ і прискорити оформлення посилок на митниці.

Для цього пропонується:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару.

Також читайте Чи зросте в Україні тариф на світло через будівництво Хмельницької АЕС: у Міненерго відповіли

Зауважимо, що це може означати автоматичне здорожчання товарів.

Також пропонується запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", – вважає Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться новий податок на авто.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.