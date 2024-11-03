В Україні підвищили податки всупереч чинному законодавству — аналітик

Підвищення податків від 1 жовтня, яке нещодавно було ухвалене Верховної Радою, суперечить чинному законодавству. Податковим кодексом передбачено, що такі зміни можуть запрацювати лише через пів року від набуття чинності.

На цьому наголосив керівник аналітичного напряму мережі “АНТС” Ілля Несходовський в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Це потрібно для того, щоб бізнес адаптувався до нових умов, а також, щоб можна було прорахувати свої фінансові плани й т.д. У Податковому кодексі України саме про це і йдеться. Цю умову в нас порушували завжди й усі. Тобто, були випадки, коли підвищення податків ухвалювалося умовно 30 грудня разом з державним бюджетом України, а діяти [зміни] починали від 1 січня. Втім, такого, щоб податки підвищували заднім числом, ще не було", - зауважив аналітик.

Ілля Несходовський зазначив, що таким підвищенням податків підприємців позбавили можливості компенсувати втрати прибутковості свого бізнесу.

"Якби він [підприємець] це знав, то підвищив би ціни для того, щоб компенсувати втрати у звʼязку з підвищенням податків. До того ж кожен бізнес різний. Зокрема, різна маржинальність, доходи", - додав він.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.

Паніка в Мережі! Усе, що треба знати про податки: хто тепер платитиме більше

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