В Україні стрімко дешевшають літні ягоди: яка причина

Наприкінці червня 2024 року на українських ринках суттєво здешевшали сезонні ягоди. Ціни знизились через низку факторів.

Про це пише видання "Обозреватель".

На ринок потрапило одразу багато продукції високої якості, що призвело до суттєвого падіння ціни. Порівняно з минулим роком вишня та малина коштують уже на 36-38% дешевше – у середньому 50 грн та 115 грн за кілограм відповідно (проти 80 грн та 180 грн у червні-2023).

"Через раннє тепло пропозиція вже в середині червня була досить великою, тому й ціни відрізняються від минулорічних. Якість цих продуктів висока, що дозволяє зберігати продукцію довше", – зазначив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Сезон продажів вишні в Україні, за його підрахунками, розпочався на 2,5 тижня раніше ніж минулорічний. Це також сталося завдяки сприятливим погодним умовам, які сприяли швидкому дозріванню ягід.

"Перший збір вишні відбувся ще 30 травня, що дозволило фермерам швидше вивести продукцію на ринок", – зазначила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

За прогнозами Гопки, Україна цього року зможе вдало експортувати малину через зменшену пропозицію на світовому ринку. За попередніми прогнозами, найбільші світові виробники малини мають труднощі з виробництвом, що впливає на їх врожай.

Раніше Держстат повідомив, що у травні 2024 року гуртові ціни на промислову продукцію від виробників збільшилися на 14,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В Україні ціни піднялися на 17,0%, а поза її межами — на 4,1%.

Читайте також: