В Україні закрили схему виведення валюти за кордон через облігації США

Нацкомісія з цінних паперів (НКЦПФР) ухвалила рішення від 1 січня заборонити виведення цінних паперів іноземних емітентів з України до кінця воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

У Нацкомісії зазначили, що таким рішенням виконує меморандум МВФ. Рішення погоджене з НБУ.

Операції із іноземними цінними паперами заборонено, за винятком випадків:

Здійснення корпоративних операцій емітента

Приведення у відповідність кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію з даними міжнародних депозитарних установ

Схема полягає у тому, що інвестор купував облігації уряду США в Україні за гривню, а потім давав своєму брокеру розпорядження перевести їх на рахунок у цінних паперах у депозитарії за кордоном. Коли ж минав час погашення облігацій, то інвестор отримував виплату у доларах США на банківський рахунок за кордоном.

"Протягом восьми місяців Комісія провела безліч нарад в рамках переговорного процесу з МВФ та НБУ для пошуку задовільного рішення для ринків капіталу. Ми доклали багато зусиль і сьогоднішнє рішення стало компромісом, оскільки на порядку денному стояло питання повної заборони на допуск та торгівлю цінними паперами іноземних емітентів на території України", — зазначив член НКЦПФР Іраклій Барамія.

Нагадаємо, Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ. Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

Читайте також: