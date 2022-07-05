В уряді повідомили деталі підготовки до опалювального сезону

В уряді повідомили деталі підготовки до опалювального сезону

Усі питання опалювального сезону перебувають у фокусі Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики.

В Україні вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону, який за прогнозами буде надскладним.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу в межах Конференції відновлення України в Лугано, пише Урядовий портал.

"Ми створюємо відповідний запас модульних котелень, які можна швидко привозити й розгортати. Робимо запас спеціальних генераторів для електроенергії та запас очищувачів для питної води. Ми готуємося до опалювального сезону, але треба розуміти, що швидко відновити централізоване теплопостачання там, де розбиті великі теплоелектростанції, буде складно", - зауважив Шмигаль.

За його словами, на такий випадок прописані всі процедури, вони погоджені з органами місцевого самоврядування.

"Усі питання опалювального сезону перебувають у фокусі Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики, створений відповідний штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, в Україні розпочали формування аварійних резервів для підготовки до зими в умовах війни.

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