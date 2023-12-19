Валютний ринок 2024 року: що впливатиме на курс долара та євро

Банкір розповів, якою буде ситуація на валютному ринку 2024 року та які фактори впливатумть на курси валют.

Упродовж поточного року НБУ вдалося приборкати будь-які ажіотажні спалахи попиту на валюту і розробити ефективну стратегію до подальшої лібералізації валютного ринку, яка відповідає 4-річній програмі співпраці з МВФ.

Якою буде ситуація на валютному ринку 2024 року та які фактори впливатимуть на курси валют, розповів заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління "Глобус банку" Сергій Мамедов.

Серед основних здобутків банкір виділив такі:

Запровадження “конвертаційних депозитів”, які в потрібний час не лише залучили великий обсяг гривневої готівки, а й на 30% знизили попит на готівковому ринку;

Скасування фіксованого курсу валют та створення умов для вільного курсоутворення на міжбанку;

Поступове скасування всіх валютних обмежень для фінансових установ;

Поступове “зближення” банківського та курсу обмінних пунктів в єдиний курс на готівковому ринку;

Запровадження режиму “керованої гнучкості” на міжбанку разом з ефективною тактикою своєчасних валютних інтервенцій для досягнення рівноваги між попитом і пропозицією;

Суттєве скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку.

На його думку, у 2024 році НБУ реалізовуватиме зважену політику, спрямовану на відповідність валютних курсів об’єктивним економічним обставинам.

“Наразі на міжбанківському ринку, хоч з певними обмовками, діє вільне курсоутворення. Тобто курс регулюються головним економічним чинником – співвідношенням попиту та пропозиції. А створення підґрунтя до “єдиного” курсу на готівковому ринку та скорочення різниці між безготівковим та готівковим курсами свідчить про те, що валютний ринок знаходиться на шляху до повної лібералізації. Саме вільне курсоутворення може стати найважливішим чинником для більш активного розвитку економіки країни”, – підсумував Мамедов.

Раніше у Нацбанку озвучили прогноз для української економіки і назвали ризики.

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