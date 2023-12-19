Курс валют в Україні на 20 грудня: що з ростом долара і євро

Долар та євро зростають.
Нацбанк України встановив офіційний курс валют на середу, 20 грудня. Вартість долара – 37,32 гривні – це вище за курс попереднього дня. Євро також зросло та становить 40,92, а злотий наразі коштує 9,43 гривні.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,32
Курс євро
- 1 євро – 40,92
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,43
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,05 - 37,55 грн
- "Ощадбанк" – 37,30 - 37,75 грн
- "ПУМБ" – 37,15 – 37,75 грн
- "Укрсиббанк" - 36,95 – 37,60 грн
- "Укрексімбанк" - 37,05 – 37,75 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,60 - 41,15 грн
- "ПУМБ" – 40,70 - 41,40 грн
- "Укрсиббанк" - 40,20 - 41,20 грн
- "Укрексімбанк" - 40,35 - 41,15 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,15 - 9,55 грн
- "Ощадбанк" – 8,80 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,10 - 9,65 грн
Як повідомив експерт аналітичного проєкту ТСН, курс валют в Україні зазнає коливань.
З одного боку є гарні новини: НБУ ще на 1%, з 16% до 15%, зменшив облікову ставку, тобто відсоток, під який регулятор позичає гривню комерційним банкам. Такі дії забезпечили більш доступні гривневі кредити.
Воночас питання щодо фінансової допомоги Україні з боку США так і не ухвалено, а нижня палата представників Конгресу пішла на різдвяні канікули, які триватимуть до середини січня 2024 року.
Нагадаємо, верхня палата Конгресу, де у демократів більшість, поки працює, але без нижньої палати рішення про фінансування України у повному обсязі ухвалити неможливо. Це, оцінно, відкладає десь на місяць час ухвалення допомоги нашій державі.
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