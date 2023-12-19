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Курс валют в Украине на 20 декабря: что с ростом доллара и евро

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Курс валют в Украине на 20 декабря: что с ростом доллара и евро

Курс доллара / Фото: ТСН.ua

Доллар и евро растут.

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на среду, 20 декабря. Стоимость доллара – 37,32 гривны – это выше курса предыдущего дня. Евро также выросло и составляет 40,92, а злотый сейчас стоит 9,43 гривны.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 37,32

Курс евро

  • 1 евро – 40,92

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,43

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,05 – 37,55 грн
  • "Сбербанк" — 37,30 — 37,75 грн
  • "ПУМБ" – 37,15 – 37,75 грн
  • "Укрсиббанк" – 36,95 – 37,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,05 – 37,75 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
  • "Сбербанк" — 40,60 — 41,15 грн
  • "ПУМБ" – 40,70 – 41,40 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,20 – 41,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,35 – 41,15 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,15 – 9,55 грн
  • "Ощадбанк" – 8,80 – 9,60 грн
  • "ПУМБ" – 9,10 – 9,65 грн

Как сообщил эксперт аналитического проекта ТСН, курс валют в Украине испытывает колебания.

С одной стороны, есть хорошие новости: НБУ еще на 1%, с 16% до 15%, уменьшил учетную ставку, то есть процент, под который регулятор ссужает гривну коммерческим банкам. Такие действия обеспечили доступные гривневые кредиты.

В то же время, вопрос о финансовой помощи Украине со стороны США так и не принят, а нижняя палата представителей Конгресса ушла на рождественские каникулы, которые продлятся до середины января 2024 года.

Напомним, верхняя палата Конгресса, где у демократов большинство пока работает, но без нижней палаты решение о финансировании Украины в полном объеме принять невозможно. Это оценочно откладывает где-то в месяц время принятия помощи нашему государству.

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Дата публикации
Просмотры
146
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