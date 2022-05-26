Найдешевша квартира - 2200 грн: за скільки у Львові можна орендувати помешкання

Найдешевша квартира - 2200 грн: за скільки у Львові можна орендувати помешкання

Від початку повномасштабної війни Росії проти України у західні регіони переїхало багато людей, які рятувались від бойових дій.

Одним із міст, куди їхали та надалі прибувають внутрішні переселенці, є Львів. Станом на кінець травня за даними Львівської міської ради, у місті проживає 150 тисяч людей із інших регіонів.

За скільки у Львові можна орендувати квартиру станом на кінець травня

Найбільший пік попиту на оренду житла у Львові був у березні. Через велику кількість людей та відсутність пропозицій оренда однокімнатної квартири у Львові становила навіть понад 20 тис. грн. Проте станом на кінець травня вартість оренди житла зменшилась.

Найдешевша квартира у Львові обійдеться у 2200 грн. Це - помешкання- "кавалерка" (коли пропонують в оренду лише кімнату без вигод - ред.). Розташоване воно відносно близько до центру. Проте умови там далеко не ідеальні, зокрема туалет на вулиці, а кухня та спальня в одному приміщенні.

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

Схоже помешкання, проте із спільними кухнею та ванною поблизу центру Львова можна орендувати за 5000 грн.

Фото: www.olx.ua

Також від 3500 до 4500 грн можна орендувати кімнату в гуртожитку, проте ванна і туалет будуть спільними.

Фото: www.olx.ua

Є у Львові і повноцінні квартири за відносно бюджетною ціною. До прикладу, у Залізничному районі міста пропонують житло за 6000 грн на місяць. Щоправда, у квартирі відсутній сучасний ремонт та облаштована вона меблями 80-х років. Плюсом є наявність побутової техніки.

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

Від 7000 до 10000 грн у Львові можна орендувати повноцінну квартиру в середмісті. Там буде новіший ремонт, меблі та наявність побутової техніки. За 10000-15000 тис. грн у Львові можна орендувати однокімнатну квартиру в новобудові з сучасним ремонтом.

Орендувати двокімнатну квартиру у Львові можна від 8 тис. грн. Це - приміщення здебільшого із "радянським" ремонтом. У новобудовах із сучасним ремонтом оренда квартири обійдеться від 400 до 1000 доларів за місяць. Все залежить від місця розташування будинку. Трикімнатну квартиру у Львові можна зняти від 8000 грн на окраїні міста і навіть за 3000 доларів - у новобудові з дизайнерським ремонтом.

Фото: www.olx.ua

Фото: www.olx.ua

Львівські ріелтори кажуть, що ціни на оренду квартир у місті уже майже, як до війни

У коментарі виданню Тvoemisto.tv львівський ріелтор Роман Юськів розповів, що вартість оренди житла у Львові уже майже на довоєнному рівні. Він зазначив, що найактивніше у Львові орендують бюджетне житло, проте такого мало. Найбільше пропозицій в місті по оренді житла бізнес-класу.

"Наприклад, в нас зараз звільняється трикімнатна квартира у новобудові на вул. Бойківській, її ціна – 800 доларів. Щодо дешевших варіантів, маємо пропозицію оренди двокімнатної квартири у класичній "чешці" на вул. Любінській, це не найгірший район, і коштує вона 10 тисяч гривень. Але дешевші квартири відразу розбирають, бо на них великий попит», – каже рієлтор.

Роман Юськів зазначає, що вартість оренди квартир у Львові з часом зменшуватиметься.

"Думаю, оренда житла ще буде дешевшати. Попри переселення, в Україні йде війна. Люди мають працювати, переселенці також шукають роботу, щоб мати далі за що жити. Цьогоріч прогнозують спад ВВП на 30%. Думаю, на 20% вартість оренди житла ще може знизитися. Наприклад, в Києві ціни опустилися вже на 40%", – припускає експерт.

Нагадаємо, ціна на оренду квартир у Києві через повномасштабну війну в середньому на ринку впала на 38% в гривні.

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