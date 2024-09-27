Від жовтня зростуть тарифи на світло: деталі рішення НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) переглянула тарифи на світло і ухвалить відповідне рішення 1 жовтня.

Про деталі зростання тарифів на електроенергію йдеться у проєкті постанови НКРЕКП, опублікованій на порталі відомства.

У тексті проєкту вказано, що планують внести зміни у постанову щодо тарифів на електроенергію, ухвалену 20 травня 2024 року. Перелічуються кілька аргументів на користь підвищення цін. Один з цих аргументів — компаніям потрібні гроші для відновлення після російських обстрілів. Інший аргумент — вирівнювання цін із закордонними. Тоді українському ринку буде вигідно купувати потужності для балансування у Європейському Союзі.

Проєкт постанови складається з п'яти сторінок. На передостанній — нові тарифи на електропостачання, які почнуть діяти від 30 жовтня (якщо постанову затвердять). Зміни стосуються ринку "на добу наперед", а для балансуючого ринку змін немає.

Тарифи на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

максимальні граничні ціни від 00:00 до 07:00 — 5 600,00 грн/МВт·год

від 07:00 до 17:00 та від 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·год

від 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна — 10,00 грн/МВт·год

Раніше повідомлялося, що в Україні від 1 жовтня зросте ціна на електрику для однієї категорії споживачів. Більше про це читайте в новині.

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